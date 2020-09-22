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Bugatti может стать хорватским автомобилем

22.09.20 17:58
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Немецкий автопроизводитель Volkswagen ведет переговоры о продаже принадлежащего ему бренда спортивных автомобилей класса люкс Bugatti с хорватской компанией Rimac Automobili. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Одновременно с этим компания Porsche, которая входит в VW Group, планирует увеличить свою долю в хорватской компании с нынешних 15,5% до 49%.

По данным источников, пока переговоры находятся на раннем этапе и могут не привести к заключению сделки. В Volkswagen и Rimac отказались комментировать информацию о переговорах.

Rimac была создана в 2009 году хорватским предпринимателем Мате Римаком, она занимается разработкой электромобилей и уже поставляет компоненты для электромобилей таким автопроизводителям, как Aston Martin, Hyundai и Kia. В 2018 году Porsche купила 10% акций Rimac, позже несколько увеличив свою долю в компании.

Бренд Bugatti был куплен VW в 1998 году, через три года после банкротства этой компании и прекращения производства автомобилей. В составе VW Bugatti возобновила производство. Компания не публикует финансовые результаты этого подразделения, но известно, что в прошлом году было продано 92 автомобиля под брендом Bugatti.

МинПром

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