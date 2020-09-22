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В первом полугодии Интерпайп торговал трубами себе в убыток

22.09.20 17:43
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В 1 полугодии 2020 года промышленная компания "Интерпайп" Виктора Пинчука вновь получила убыток от трубного бизнеса. Об этом говорится в финансовом отчете компании.

В частности, по итогам января-июня текущего года EBITDA трубного дивизиона "Интерпайпа" обвалилась до "минус" 5 млн долл. При этом полугодовая выручка компании от продаж труб в годовом исчислении на 26%, до 236 млн долл., поскольку упали объемы продаж всего сортамента трубной продукции.

В пресс-релизе компании приводятся слова гендиректора Фади Храйбе, который отметил, что "Интерпайпу" пришлось адаптировать свое производство к «новой реальности» под влиянием пандемии коронавируса и низких цен на нефть. «Первое полугодие 2020 года, а также 2 квартал были не простыми как для трубного, так и для дивизиона ж/д продукции», - подчеркнул топ-менеджер.

По его словам, возобновление действия 34,22%-ной антидемпинговой пошлины на украинские ж/д колеса в Таможенном союзе привели к падению объемов продаж. Более того, объемы продаж ж/д продукции в Украине сократились в 1 полугодии в связи с обвалом производства вагонов.

В то же время топ-менеджер отметил, что в трубном сегменте "Интерпайпу" удалось расширить географию продаж новых премиальных соединений для добычи нефти и газа. "Компания увеличила продажи труб на европейском рынке. Поставки нефтегазовым компаниям ОАЭ, Турции и Катара позволили нарастить объемы на Ближнем Востоке", - отметил он.

В целом, согласно отчету, в 1 полугодии 2020 года выручка "Интерпайпа" снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%, до $468 млн., на фоне низких результатов трубного дивизиона. Впрочем, как сообщил Ф.Храйбе, пройдя тяжелый период строгих карантинных ограничений и локдаунов, "Интерпайп" продолжает инвестировать в увеличение мощностей по выпуску премиальных бесшовных труб и колесных пар.

МинПром

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