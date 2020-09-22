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ОГХК все-таки решили продать еще в этом году

22.09.20 17:38 , Интерфакс-Украина
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Правительство Украины подтвердило намерение продать в текущем году АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). Соответствующий пункт содержится в его доработанном Плане приоритетных действий на 2020 год, утвержденном распоряжением №1133 от 9 сентября и опубликованном на правительственном сайте, передает Интерфакс-Украина.

Согласно плану, Фонду госимущества ставится задача провести эту единственную в этом году продажу объекта большой приватизации не позже декабря этого года.

Проект плана, выносившийся на обсуждение правительства 9 сентября, содержал более широкий список таких объектов, куда входили также ПАО "Одесский припортовый завод", единые имущественные комплексы ГП "Завод "Электротяжмаш" и "Угольная компания "Краснолиманская", а также ЧАО "Президент-отель".

В качестве обоснования для таких действий названы указы президента, принятые в сентябре и ноябре прошлого года.

План также предусматривает утверждение для 15 наибольших госкомпаний политики собственности, индивидуального план мер по корпоративному управлению, ключевых показателей деятельности набсовета. Речь идет о НАК "Нафтогаз Украины", госконцерне "Укроборонпром", НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрзализныце", "Укрпоште", международном аэропорте "Борисполь".

В этом списке также Администрация морских портов Украины, НЭК "Укрэнерго", Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, "Аграрный фонд", полиграфкомбинат "Украина", "Украэрорух", ГАК "Автомобильные дороги Украины" и "Оператор ГТС Украины".

В плане также передача ФГИ для дальнейшей приватизации 21 объекта государственной собственности оборонно-промышленного комплекса, правительственное решение о которой намечено принять в сентябре.

Еще один пункт документа содержит задание в ноябре внести на рассмотрение правительства рекомендации о дальнейшем правовом статусе ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод".

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская область) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская область). В конце 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", а спустя два года – в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

МинПром

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