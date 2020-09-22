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За 8 месяцев транспортники снизили перевозку грузов на 13,4%
22.09.20 17:13 , Интерфакс-Украина
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Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-августе 2020 года сократили перевозку грузов на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 382,2 млн тонн. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.
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