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За 8 месяцев транспортники снизили перевозку грузов на 13,4%

22.09.20 17:13 , Интерфакс-Украина
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Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-августе 2020 года сократили перевозку грузов на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 382,2 млн тонн. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает  Интерфакс-Украина.

Как сообщается, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 17,1% – до 185,7 млрд ткм.

Согласно статданным, за восемь месяцев текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 196,7 млн тонн грузов, что на 5,3% меньше, чем в январе-августе 2019 года.

Автомобильным транспортом перевезено 119,4 млн тонн (- 23,5%), водным – 3,3 млн тонн (- 12,4%), трубопроводным – 62,7 млн тонн (- 15%), авиационным – 0,1 млн тонн (- 10,7%).

МинПром

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