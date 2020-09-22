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Бастующие шахтеры КЖРК вернулись под землю

22.09.20 16:54 , Укринформ
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В Кривом Роге переговоры между бастующими шахтерами и администрацией Криворожского железорудного комбината (КЖРК) продолжались всего 5 минут, дальше шахтеры снова вернулись под землю.

Как передает Укринформ, об этом председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец написал в Фейсбуке.

"Сегодняшние переговоры между администрацией КЖРК и протестующими шахт "Октябрьская","Батькивщина","Терновская","Гвардейская" завершились через 5 минут после начала. Шахтеры озвучили свои компромиссные требования - повышение заработной платы на 30%. Не получив положительного ответа от представителей руководства комбината, горняки вернулись в шахту", - сообщил М.Волынец.

Он отметил, что если администрация предприятия планирует взять шахтеров измором, довести их до физического истощения, чтобы вынудить их уехать на поверхность и начать работу шахт - другие горняки, которые сейчас находятся на поверхности, уже договариваются снова залечь под землей, но уже в другом составе .

"Разворачивается настоящая подземная война. Ни администрация, ни власть, ни собственники не хотят снять шоры и посмотреть, что там за чертой. Из любой тупиковой ситуации всегда есть выход", - уверяет М.Волынец.

Как сообщалось, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. По состоянию на утро 8 сентября в подземном протесте участвовали 393 работника шахт Криворожского железорудного комбината. Из-за ухудшения состояния здоровья горняков поднимали на поверхность. На 22-й день протеста под землей осталось 139 горняков.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил председателю Днепропетровской ОГА инициировать диалог между работниками и руководством Криворожского железорудного комбината. Также Государственная служба Украины по вопросам труда по поручению правительства проверит публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат".

МинПром

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