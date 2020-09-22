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Роснефть решила оставить Украину без моторных масел

22.09.20 16:10 , enkorr
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ООО "РН-Смазочные материалы", профильное подразделение НК "Роснефть" прекращает отгрузку индустриальных масел И-20а, И-40а и И-50а в Украину. Об этом говорится в письме компании своим контрагентам в рамках подготовки к проведению очередного тендера. Копия документа, датированного 14 сентября 2020 года, имеется в распоряжении enkorr.

е будут приниматься к рассмотрению оферты на поставку индустриальных масел (И-20а, И-40а, И-50а) производства "Башнефть-Новойл", АО "АНХК" и ПАО "ЯНОС"в Украину", — говорится в письме.

Масла И-20а, И-40а и И-50а в Украине преимущественно применяются как базовые.

Участники рынка масел ожидают, что на днях "Роснефть" внесет в список предприятий, продукция которых запрещена к поставке в Украину, и Новокуйбышевский завод масел и присадок.

"Мы уже получили уведомления, что ранее закупленная, но еще не отгруженная продукция также отгружена не будет", — сообщил руководитель крупного украинского производства смазочных материалов.

По его словам, ранее, ориентировочно с минувшего июня, прекратил отгрузку в Украину базовых масел второй крупнейший российский производитель — "Лукойл".

По моторным маслам Украина является на 100% зависимой от импорта, ввозя базовые и товарные масла. Россия — крупнейший источник базовых масел: в 2019 году на нее пришлось 90,5% импортных поставок (67 тыс. т), за 8 мес. 2020 года — 85,7% (43 тыс. т).

После российского эмбарго единственным источником импорта базовых масел станут белорусские НПЗ, хотя их мощности производства недостаточны, чтобы перекрыть российские поставки.

В 2014 году Россия ввела эмбарго на поставку в Украину широкого спектра моторных масел и смазок, признав их товарами двойного назначения.

МинПром

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