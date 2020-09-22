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Петрашко считает маловероятным дальнейшее ухудшение прогноза урожая зерновых

22.09.20 16:19
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко считает маловероятным пересмотр прогноза на 2020 год по урожаю зерновых в Украине в сторону ухудшения.

"В начале апреля по зерновым мы прогнозировали (...) 72 млн тонн. Сейчас, исходя из того, что завершен сбор пшеницы, подсолнечника, начинается сбор кукурузы, прогнозы, к сожалению, будут ниже. Мы считаем, что будет 68 млн тонн. Наверное, больше активных пересмотров не будет", - сообщил министр, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" в ходе пресс-конференции в агентстве во вторник.

Как сообщалось, Минэкономики Украины снизило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн за счет более низких показателей по кукурузе. Так, министерство прогнозирует урожай кукурузы в 2020 году на уровне 33 млн тонн.

Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).

МинПром

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