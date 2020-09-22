ФГИУ решил заработать на приватизации 12 млрд грн Фонд государственного имущества (ФГИ) обсуждает с депутатами и с правительством Украины возможность увеличения плана приватизационных поступлений в 2021 году вдвое – до 12 млрд грн. Об этом на пресс-конференции заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко, передает Интерфакс-Украина.



"План, который сейчас подан бюджетом правительства в Верховную Раду по поступлениям от приватизации в 2021 году установлен на уровне 6 млрд (грн, – ред.). Мы сейчас общаемся с депутатами, с правительством и уточняем бюджетные показатели следующего года, мы будем предлагать его увеличение… до 12 млрд (грн, – ред.)", – сказал Д.Сенниченко.



По словам главы Фонда, ФГИ сформировал список объектов для приватизации на следующий год, который включает в себя облэнерго, завод "Большевик" и Объединенную горно-химическую компанию (ОГЗК).



Д.Сенниченко напомнил, что при старте "коронавирусного кризиса" в марте 2020 года Верховная Рада понизила планку по поступлениям в бюджет от приватизации до 500 млн грн, уточнив, что в 2020 году ФГИ ее перевыполнил. Так, на данный момент поступления от приватизации составляют 2 млрд грн, а к концу года ожидаются на уровне 3 млрд грн.



"Это (объем поступлений, – ред.) также будет зависеть от необходимых мер по финансированию, потому что одна гривня, вложенная в аудит создания технической документации на сегодняшний день нам дает 71 грн поступлений в бюджет от приватизации. Самое главное – это не средства, поступившие от продажи объекта, самое главное – это кумулятивный эффект, который дает после частный инвестор, вкладывая средства в последующее развитие этого объекта", – добавил глава ФГИ.



По словам Д.Сенниченко, в этом году ФГИ провел более 1,4 тыс. аукционов и подготовил "инвестиционное меню" на следующий год "на любой вкус".



Как сообщалось, Кабинет министров 12 августа принял постановление о передаче Фонду государственного имущества для приватизации 188 госпредприятий.



Ранее глава Фонда госимущества Д.Сенниченко заявлял, что Кабинет министров за пять месяцев обсуждения этого постановления сократил за 5 месяцев список объектов малой приватизации из изначально внесенных в него 360 объектов до 253 объектов и в процессе дальнейшей доработки продолжает сокращаться.



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