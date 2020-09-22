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Ж/д тарифы на перевозки должен определять независимый регулятор – Ляпина

22.09.20 15:26 , РБК Украина
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Установлением тарифов на перевозки по железной дороге должен заниматься независимый регулятор, что обеспечит их обоснованность.

Об этом заявила экс-председатель Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

"Безусловно, нужен независимый регулятор. Так же, как это есть, например, по транспортировке газа, так же это нужно для транспортировки железной дорогой", - уверена К.Ляпина.

По ее словам, также необходимо провести реформу тарифа, чтобы не включать в него то, что не касается непосредственно железнодорожных перевозок.

Эксперт пояснила, что в состав тарифа не должно входить содержание непрофильных активов, находящихся на балансе "УЗ".

"Реформа тарифа все равно должна быть проведена, от нее никуда не денешься. Регулятор должен потом работать с монопольными составляющими этого тарифа. Но если в этот тариф навешать снова специальные больницы, какие-то соцуслуги, санатории и еще что-то, то это никому не даст ответ на вопрос, что же такое железнодорожные перевозки", - пояснила К.Ляпина.

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора - Национальной комиссии, осуществляющий государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ).

В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект - "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта" (№3927).

МинПром

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