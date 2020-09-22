Ж/д тарифы на перевозки должен определять независимый регулятор – Ляпина Установлением тарифов на перевозки по железной дороге должен заниматься независимый регулятор, что обеспечит их обоснованность.



Об этом заявила экс-председатель Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.



"Безусловно, нужен независимый регулятор. Так же, как это есть, например, по транспортировке газа, так же это нужно для транспортировки железной дорогой", - уверена К.Ляпина.



По ее словам, также необходимо провести реформу тарифа, чтобы не включать в него то, что не касается непосредственно железнодорожных перевозок.



Эксперт пояснила, что в состав тарифа не должно входить содержание непрофильных активов, находящихся на балансе "УЗ".



"Реформа тарифа все равно должна быть проведена, от нее никуда не денешься. Регулятор должен потом работать с монопольными составляющими этого тарифа. Но если в этот тариф навешать снова специальные больницы, какие-то соцуслуги, санатории и еще что-то, то это никому не даст ответ на вопрос, что же такое железнодорожные перевозки", - пояснила К.Ляпина.



Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора - Национальной комиссии, осуществляющий государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ).



В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект - "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта" (№3927).



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



