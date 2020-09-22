Украинские компании надеются на восстановление экономики после карантина В 2021 году украинский бизнес рассчитывает на увеличение доходов и планирует повышение зарплат работникам. Соответствующие данные содержит исследование прогнозов бизнеса Global Outlook, проведенное Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА). Об этом во время презентации сказала исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, передает РБК-Украина.



По данным исследования, 60% опрошенных украинских компаний надеются на рост бизнеса в 2021 году.



Как отметила А.Деревянко, количество оптимистов относительно развития бизнеса за последний год уменьшилось с 77% до 60%.



"И это понятно, поскольку у нас, кроме человеческой болезни COVID, есть еще экономическая болезнь, и все понемногу приспосабливаются к текущим условиям", - сказала она.



Данные исследования свидетельствуют, что 54% украинских компаний планируют увеличение доходов в 2021 году до 20%.



Кроме того, 60% руководителей компаний планируют сохранить штат работников, 28% намерены его увеличить, а 12% - сократить.



"А 54% планируют увеличивать зарплаты людям от 5% до 10%. Это такая интересная цифра, потому что традиционно в кризис ты не ожидаешь, что будет такой бешеный рост зарплат", - добавила она.



Напомним, украинский бизнес закладывает на 2021 курс гривны к доллару на уровне 29 грн./долл. Соответствующие данные содержит исследование прогнозов бизнеса Global Outlook, проведенное Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).



Как сообщалось, в июне НБУ констатировал конец трехлетнего цикла роста доходов украинцев.



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