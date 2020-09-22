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Власти Малайзии дали зеленый свет для китайской Hebei

22.09.20 13:49 , Металлоснабжение с сбыт
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Власти Малайзии одобрили проект китайской компании Hebei Xinwu'an Iron and Steel Group, предусматривающие строительство металлургического комбината мощностью 10 млн. т в год.

Предприятие будет расположено в промышленной зоне Samararu Industrial Park в провинции Саравак на острове Калимантан. Строительство должно стартовать в ближайшие месяцы.

Мощность первой очереди комбината составит 5 млн. т в год, объем инвестиций — около $3,15 млрд. Предполагается, что завод будет производить листовой прокат, который будет продаваться не только на внутреннем рынке, но и на экспорт, в частности, в Индонезию.

Проект реализуется в рамках китайской стратегии «Одного пояса и одного пути» и пользуется поддержкой правительства Малайзии, рассчитывающего, что строительство меткомбината будет способствовать экономическому развитию островной части государства.

МинПром

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