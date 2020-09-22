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В текущем году на железную руду выросли на 35%

22.09.20 12:57
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Как сообщает агентство Bloomberg, в этом году цены на железную руду выросли на 35,33% и по состоянию на 18 сентября 2020 г. были на уровне 124,50 долл. за тонну, что в последний раз наблюдалось в 2014 г.

Спрос на руду резко вырос благодаря высокому спросу со стороны Китая, где производство набрало обороты на фоне усилий правительства по восстановлению после остановки, вызванной коронавирусом. Это в сочетании с сохраняющейся озабоченностью по поводу нехватки поставок из Бразилии, которая сильно пострадала от пандемии COVID-19, спровоцировало рост цен на железную руду.

Согласно последним данным WSA, в период с января по июль 2020 года мировое производство стали снизилось на 5,3% в годовом исчислении до 1027 млн тонн, в то время как производство стали в Китае выросло на 2,8% до 593 млн тонн.

За указанный период Китай импортировал 659,6 млн тонн железной руды, что на 11,8% больше, чем в сопоставимом периоде предыдущего года. В июле Китай произвел 93,4 млн тонн нерафинированной стали - это самый большой ежемесячный объем за всю историю наблюдений. Импорт железной руды также продемонстрировал рост на 24% в годовом исчислении до рекордных 112,65 млн тонн.

Все это говорит о том, что спрос в Китае восстанавливается и он постепенно выходит из кризиса. Впредь в стране, вероятно, будет наблюдаться высокий спрос на сталь, поскольку она наращивает инвестиции в инфраструктуру, что поддержит спрос на железную руду. WSA ожидает, что спрос на сталь в Китае вырастет на 1% в 2020 году. Кроме того, в то время как остальной мир выходит из изоляции от COVID-19, для роста спроса на сталь потребуется больше железной руды.

Поэтому не случайно взгляды инвесторов сейчас прикованы к сырьевым железорудным компаниям. Как показали отчеты аналитиков, горно-добывающая отрасль за последние три месяца нарастила рост акций на 10.1% и становится ведущей отраслью в период пандемии, которая интересует инвесторов.

Среди компаний, которые сейчас наиболее привлекательны в финансовом плане, аналитики называют Vale, Fortescue Metals Group, Rio Tinto и BHP.

МинПром

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