НБУ ожидает постепенного восстановления экономики в третьем квартале Национальный банк Украины ожидает постепенного восстановления экономики в третьем квартале 2020 года. Об этом говорится в комментарии Нацбанка.



Этому будут способствовать не только мягкие условия карантина, но и усиление внешнего спроса и активизация внутреннего потребления. Однако экономическую активность будут сдерживать сохранение отдельных ограничений в условиях адаптивного карантина, а также усиление рисков дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом.



НБУ отмечает, что во втором квартале 2020 года жесткие карантинные ограничения и снижение спроса привели к углублению падения экономики. Как следствие, реальный ВВП во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом уменьшился на 9,9% в сезонно скорректированном выражении.



Указывается, что основным фактором углубления спада ВВП ожидаемо стало сокращение внутреннего спроса, которое обусловлено как прямым воздействием жестких карантинных ограничений на экономическую деятельность, так и косвенным - из-за неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации с пандемией. Как следствие, изменилось потребительское поведение граждан в сторону уменьшения покупки товаров и услуг не первой необходимости и инвестиционное поведение предприятий - в сторону отсрочки бизнес-проектов.



В результате, потребительские расходы домохозяйств сократились впервые с 2015 года (на 10,4% г/г). Также весомым фактором падения ВВП стало падение инвестиций, где валовое накопление основного капитала уменьшилось на 22,3% г/г.



Сокращение инвестиций продолжалось вследствие ослабления внешнего и внутреннего спроса, неопределенности законодательного поля для отдельных секторов, в частности альтернативной энергетики, и дальнейшего развития с распространением заболевания. Финансовые результаты предприятий оставались хуже прошлогодних, в том числе из-за роста затрат на эпидемиологическую защиту.



Объемы экспорта товаров и услуг сократились (на 9,0% г/г), однако значительно меньшими темпами, чем импорт. Отмечается, что ухудшение показателей экспорта было обусловлено спадом в сельском хозяйстве, слабым внешним спросом, в частности на черные металлы, и меньшими объемами транзита газа, как и было предусмотрено соглашением с "Газпромом" (Россия).



В то же время слабый потребительский и инвестиционный спрос обусловили стремительное сокращение импорта (на 23,4% г/г), из-за чего вклад чистого экспорта в изменение ВВП был положительным (8,3 п.п.).



МинПром



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