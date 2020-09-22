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Airbus разработала концепцию трех моделей самолетов с водородными двигателями

22.09.20 11:17
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Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса корпорация Airbus намерена сократить 15 тысяч рабочих мест к лету 2021 года, компания решила не экономить на разработках, поэтому создала концепцию трех моделей самолетов с водородными двигателями. Об этом гендиректор Airbus Гийом Фори рассказал французскому таблоиду Le Parisien.

"Разработка двигателей с нулевой эмиссией углекислого газа – это исторический этап для всего сектора коммерческой авиации, и Airbus намерен играть роль первого плана в этом технологическом переходе, беспрецедентном для нашей промышленности", -подчеркнул Фори.

Он выразил уверенность в том, что его корпорация "станет лидером" таких разработок.

Новое семейство самолетов получило название "ZEROe" – от термина "нулевой выброс". Предусмотрено создание трех моделей машин.

Первый вариант – это самолет с турбовентиляторными двигателями "классической конфигурации". Он будет вмещать от 120 до 200 пассажиров (как модели A220 и A320) и сможет обеспечивать рейсы на расстояния более 3500 км. Баки со сжиженным водородом будут расположены в хвостовой части машины.

Вторая модель – это самолет регионального класса с турбовинтовой установкой. Он сможет перевозить до 100 пассажиров на расстояние в 1800 км.

Третий концепт – самолет компоновки "летающее крыло". Он будет вмещать до 200 пассажиров и иметь дальность полета также свыше 3500 км.

МинПром

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