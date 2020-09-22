ArcelorMittal готова инвестировать в экологически безопасную сталь 225 млн евро Компания ArcelorMittal, крупнейший производитель стали в мире, призывает власти ЕС разработать политику для перехода европейской сталелитейной промышленности на производство "зеленой" стали. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.



Напомним, что на днях Еврокомиссия предложила сократить выбросы парниковых газов на территории ЕС на 55% к 2030 году. На данный момент официальная цель в рамках European Green Deal составляет 40%.



ArcelorMittal приветствует предложение Еврокомиссии ужесточить требование по сокращению выбросов к 2030 году. Однако для этого Брюссель должен разработать правильную политику по переходу сталелитейной промышленности ЕС на безуглеродное производство стали.



По мнению сталелитейного гиганта, необходимо создать законодательную основу, которая будет включать следующие четыре ключевых инструмента для реализации климатической цели: введение механизма Carbon Border Adjustment (CBA); обеспечение широкого доступа к экологически чистым источникам энергии по доступной цене; обеспечение доступа к устойчивому финансированию; способствование ускорению перехода к экономике замкнутого цикла.



"Предложение Еврокомиссии внести законодательное предложение относительно введения механизма CBA в 2021 году − значительный шаг навстречу признанию необходимости скорейшей разработки благоприятных политических фундаментов", − говорится в сообщении ArcelorMittal.



В планах ArcelorMittal сократить выбросы СО2 на 30% к 2030 году, а затем перейти на безуглеродное производство стали к 2050 году.



Сейчас компания разрабатывает две технологии "зеленого" производства стали: "умный углерод" (Smart Carbon) и метод прямого восстановления железа (DRI). Инвестиции в обе технологии могут достигнуть 225 млн евро.



Smart Carbon предполагает использование в производстве стали только "зеленые" источники энергии, среди которых: электроэнергия из возобновляемых источников, использование биологических отходов для получения энергии (circular carbon), а также технология улавливания и захоронения углерода.



Технология DRI предполагает замену в сталелитейном производстве природного газа на водород.



МинПром





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