ОАЭ не хотят экспортировать лом черных металлов Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) продлило на четыре месяца запрет на экспорт металлолома черных металлов. Об этом сообщил Steel Orbis.



Напомним, что ранее ведомство ввело запрет на экспорт лома черных металлов 15 мая 2020 года. Решение властей направлено на продолжение поддержки местных производителей на фоне текущих рыночных условий.



В частности, запрет распространяется: на экспорт лома черных металлов (коды 720450, 720449, 720430, 720441, 720429 и 720410); на экспорт лома из нержавеющей стали (код 720421).



По мнению участников рынка, решение правительства может вскорости привести к некоторому повышению импортных цен на лом в Индии и Пакистане, которые являются традиционными рынками сбыта для ОАЭ.



ОАЭ – крупнейший поставщик лома в Южную Азию. По итогам 2019 года Индия импортировала 1,15 млн т арабского лома, что составляет 16,35% от общего импорта лома в страну.



Вторым по объемам потребителем лома из ОАЭ является Пакистан. В 2019 году страна импортировала из Эмиратов 656 тыс. т этого сырья, что составляет 18% от общего импорта металлолома.



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