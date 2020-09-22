Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Кабмин решил создать Стратегию экономического развития Донбасса

22.09.20 10:14 , Укринформ
печать
размер текста:

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий до конца сентября направит на согласование центральным органам исполнительной власти и местным органам власти Донецкой и Луганской областей проект концепции Стратегии экономического развития областей с учетом предложений, представленных во время посещения этих регионов. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что этот проект будет направлен во все центральные органы исполнительной власти.

"Она (конценпция - ред.) будет учитывать предложения, которые были наработаны во время встреч. Отдельным важным этапом обсуждения было рабочее совещание относительно развития транспортного узла на базе Мариупольского морского порта, который, несмотря на осложнения из-за незаконного строительства керченского моста, имеет значительный резерв роста, в том числе за счет формирования нового зернового терминала и расширения транспортной инфраструктуры", - подчеркнул советник вице-премьер-министра Андрей Мирошниченко.

Как отмечается, команда Минреинтеграции завершила первый этап обсуждения концептуальных подходов к стратегии экономического развития Донецкой и Луганской области. На последнем этапе прошли встречи с руководством Мариуполя и представителями структурных подразделений городского совета, бизнеса и научных учреждений города.

Также состоялись встречи с представителями власти и бизнеса центральной и южной части области. Всего было проведено 15 встреч с руководством местных органов власти, бизнеса, ВГА.

Представители областей высказали ряд предложений, которые смогут значительно ускорить развитие экономики области. Были обсуждены проблемные вопросы: начиная от системы налогообложения до улучшения доступа к коммунальным услугам и обеспечению транспортного сообщения.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:17
Airbus разработала концепцию трех моделей самолетов с водородными двигателями
10:59
ArcelorMittal готова инвестировать в экологически безопасную сталь 225 млн евро
10:37
ОАЭ не хотят экспортировать лом черных металлов
09:57
Возобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефть
09:35
США хотят создать антироссийскую коалицию против Северного потока-2
09:12
Кабмин предложил МВФ поработать в онлайн-формате
08:49
В Украине ожила розничная торговля
08:29
МКМТ отменила антидемпинговые меры на аммиачную селитру из РФ
08:09
Газпром запросил у Украины дополнительные мощности для транспортировки газа
21.09.20
18:03
Укртрансгаз реконструирует Дашавское подземное хранилище
17:53
Турция нарастила закупки чугуна в Украине на 153%
17:30
Кабмин поручил Минстратегпрому набрать за границей заказов на 1 млрд долл.
17:10
Оператор ГТС Украины возобновит поставки газа из Словакии
16:45
АМКУ выдвинул нереальные требования о концентрации ШУ Покровское – эксперты
16:27
Центрэнерго не теряет надежды купить нужный уголь на бирже
16:11
В Украине восстанавливается рынок труда
15:45
НАБУ мстит САП за закрытие дела Роттердам+ – адвокат
15:26
Украина рекордно нарастила поставки арматуры в Россию
15:09
Мировая торговля активно восстанавливается
14:52
Россия потеряла 17,1% стоимости запасов нефти
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!