Кабмин решил создать Стратегию экономического развития Донбасса Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий до конца сентября направит на согласование центральным органам исполнительной власти и местным органам власти Донецкой и Луганской областей проект концепции Стратегии экономического развития областей с учетом предложений, представленных во время посещения этих регионов. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Отмечается, что этот проект будет направлен во все центральные органы исполнительной власти.



"Она (конценпция - ред.) будет учитывать предложения, которые были наработаны во время встреч. Отдельным важным этапом обсуждения было рабочее совещание относительно развития транспортного узла на базе Мариупольского морского порта, который, несмотря на осложнения из-за незаконного строительства керченского моста, имеет значительный резерв роста, в том числе за счет формирования нового зернового терминала и расширения транспортной инфраструктуры", - подчеркнул советник вице-премьер-министра Андрей Мирошниченко.



Как отмечается, команда Минреинтеграции завершила первый этап обсуждения концептуальных подходов к стратегии экономического развития Донецкой и Луганской области. На последнем этапе прошли встречи с руководством Мариуполя и представителями структурных подразделений городского совета, бизнеса и научных учреждений города.



Также состоялись встречи с представителями власти и бизнеса центральной и южной части области. Всего было проведено 15 встреч с руководством местных органов власти, бизнеса, ВГА.



Представители областей высказали ряд предложений, которые смогут значительно ускорить развитие экономики области. Были обсуждены проблемные вопросы: начиная от системы налогообложения до улучшения доступа к коммунальным услугам и обеспечению транспортного сообщения.



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