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Кабмин предложил МВФ поработать в онлайн-формате

22.09.20 09:12 , РБК Украина
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Правительство обратилось к главе Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой с предложением начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме. Продолжение работы с МВФ является одним из приоритетов для украинских властей.

Об этом в понедельник, 21 сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером, передает пресс-служба правительства.

"Было направлено письмо на адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в Украине", - сообщил Д.Шмыгаль, слова которого цитирует пресс-служба Кабмина.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко ранее заявил, что не видит угроз для сотрудничества с Международным валютным фондом. По его словам, сейчас Украина выполняет все условия, которые перед ней ставятся.

Ранее глава Минфина сказал, что миссия МВФ должна была прибыть в Киев для пересмотра программы сотрудничества, но в фонде хотят прояснить ситуацию в Украине.

МинПром

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