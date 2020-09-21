Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Турция нарастила закупки чугуна в Украине на 153%

21.09.20 17:53 , ГМК Центр
печать
размер текста:

Металлургические предприятия Турции в июле увеличили импорт чугуна из Украины на 153,8%, до 72,5 тыс. т, по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее.

Об этом сообщил Steel Orbis со ссылкой на данные Туристического статистического института (TUIK).

В январе-июле Турция увеличила импорт чугуна из Украины на 83,8%, до 206,5 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В целом турецкие металлурги за 7 мес. увеличили импорт чугуна на 3,2%, до 766,7 тыс. т, по сравнению с 7 месяцами 2019 года.

Основным поставщиком чугуна в Турцию является Россия. На неё пришлось 52% от общей доли поставок. За семь месяцев турецкие металлурги потребили 399,6 тыс. т российского чугуна, что на 25,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Турция – седьмой по объемам производитель стали в мире. По данным World Steel, страна в 2019 году сократила выпуск стали на 9,6% по сравнению с предыдущим годом – до 33,7 млн т.

Напомним, что в июле украинские металлурги увеличили экспорт чугуна на 67,7%, до 331,8 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За 7 мес. Украина экспортировала 1,8 млн т чугуна. Это на 29,1% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Турция – третий по величине потребитель украинского чугуна. На нее приходится 7,76% от общего объема поставок за 7 мес.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:03
Укртрансгаз реконструирует Дашавское подземное хранилище
17:30
Кабмин поручил Минстратегпрому набрать за границей заказов на 1 млрд долл.
17:10
Оператор ГТС Украины возобновит поставки газа из Словакии
16:45
АМКУ выдвинул нереальные требования о концентрации ШУ Покровское – эксперты
16:27
Центрэнерго не теряет надежды купить нужный уголь на бирже
16:11
В Украине восстанавливается рынок труда
15:45
НАБУ мстит САП за закрытие дела Роттердам+ – адвокат
15:26
Украина рекордно нарастила поставки арматуры в Россию
15:09
Мировая торговля активно восстанавливается
14:52
Россия потеряла 17,1% стоимости запасов нефти
14:29
Локомотивный парк Укрзализныци в ужасном состоянии – глава УЗ
14:13
За время карантина украинцы стали меньше тратить
13:50
Украине придется все больше брать в долг, чтобы отдать долг
13:24
Россия нарастила выпуск нержавейки
13:05
АЭС Украины снизили выработку энергии на 6,2%
12:46
Украина и Турция договорились развивать космос
12:27
US Steel заявила об убытках свыше 100 млн долл.
12:07
К концу года госдолг Украины составит 68% ВВП
11:47
Индийская SAIL решила избавиться от простаивающих активов
11:35
Нафтогаз готовится к очень холодной зиме: в ПХГ свыше 27 млрд куб. м газа
18.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!