Турция нарастила закупки чугуна в Украине на 153% Металлургические предприятия Турции в июле увеличили импорт чугуна из Украины на 153,8%, до 72,5 тыс. т, по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее.



Об этом сообщил Steel Orbis со ссылкой на данные Туристического статистического института (TUIK).



В январе-июле Турция увеличила импорт чугуна из Украины на 83,8%, до 206,5 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.



В целом турецкие металлурги за 7 мес. увеличили импорт чугуна на 3,2%, до 766,7 тыс. т, по сравнению с 7 месяцами 2019 года.



Основным поставщиком чугуна в Турцию является Россия. На неё пришлось 52% от общей доли поставок. За семь месяцев турецкие металлурги потребили 399,6 тыс. т российского чугуна, что на 25,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.



Турция – седьмой по объемам производитель стали в мире. По данным World Steel, страна в 2019 году сократила выпуск стали на 9,6% по сравнению с предыдущим годом – до 33,7 млн т.



Напомним, что в июле украинские металлурги увеличили экспорт чугуна на 67,7%, до 331,8 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За 7 мес. Украина экспортировала 1,8 млн т чугуна. Это на 29,1% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.



Турция – третий по величине потребитель украинского чугуна. На нее приходится 7,76% от общего объема поставок за 7 мес.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



