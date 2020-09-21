Кабмин поручил Минстратегпрому набрать за границей заказов на 1 млрд долл. Кабинет министров Украины (Кабмин) поручил Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности (Минстратегпром) обеспечить отрасль заказами не менее чем на 1 млрд долл. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина.



Как подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, промышленность остается одним из главных приоритетов правительства. По его словам, Минстратегпром будет содействовать экспортным заказам в промышленности.



"Уже есть первые договоренности, результат которых, я уверен, мы увидим уже в следующем году. Ключевой показатель эффективности для министерства очень простой: не менее 1 млрд долл. заказов на внешних рынках для нашей промышленности", – отметил Д.Шмыгаль.



Напомним, что правительство создало Минстратегпром 22 июля. Новый орган возглавил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.



Кабмин определил Минстратегпром как главный орган исполнительный власти, который формирует государственную промышленную и военно-промышленную политику, политику в сфере оборонного заказа, оборонно-промышленного комплекса, самолетостроения и космической деятельности.



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