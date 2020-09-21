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Оператор ГТС Украины возобновит поставки газа из Словакии

21.09.20 17:10 , Бизнес Цензор
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"Оператор ГТС Украины" завершил плановые ремонтные работы на газопроводе "Лупинг №4" у границы со Словакией.

Как сообщает пресс-служба компании, уже на завтра,22 сентября, принимаются заявки от трейдеров на транспортировку газа из Словакии в Украину через ГИС "Будинце" в полном объеме, газопровод и точка межгосударственного соединения начнут работу с 7:00 утра, передает БизнесЦензор.

"Восстановление работы газопровода "Лупинг №4" вернет возможность заказчикам услуг транспортировки использовать этот газопровод для импорта газа в Украину в объемах до 27 млн ​​кубометров в сутки гарантированной и до 15,5 млн куб. м в сутки прерывистой мощности, из которых 12,2 млн куб. м в сутки уже забронированы заказчиками до конца сентября", – сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что газопровод "Лупинг №4" был объектом повышенного внимания, поскольку он является единственным маршрутом гарантированных поставок газа из стран ЕС в Украину. Благодаря привлечению дополнительных ресурсов сроки выполнения ремонтных работ на нем по просьбе участников рынка были минимизированы с 7 до 3 недель.

"На пограничные со Словакией проходит пять основных магистральных газопроводов, по которым осуществляется транзит в ЕС и импорт газа в Украину. Мы направили все усилия на организацию ремонта в сжатые сроки", – подчеркнул гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Как сообщалось, ранее "Оператор ГТС Украины" предупредил заказчиков услуг транспортировки о полной остановке с 11 августа поставок газа через точку соединения "Будинце" на границе со Словакией из-за ремонтных работ.

МинПром

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