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Центрэнерго не теряет надежды купить нужный уголь на бирже

21.09.20 16:27 , Бизнес Цензор
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ПАО "Центрэнерго" продолжит поиск поставщиков угля на "Украинской энергетической бирже", передает БизнесЦензор.

Сейчас компания приобретает уголь у государственных шахт по 1,65 тыс. грн/тонна, у частного поставщика – по 1,48 тыс. грн/тонна.

В то же время по контракту с ООО "ДТЭК "Добропольеуголь" "Центрэнерго" получило 35 тыс. тонн угля, за которые полностью рассчиталось. По оперативному контракту, заключенному при содействии Минэнерго, "Центрэнерго" покупало уголь у ДТЭК по 1,66 тыс. грн за тонну.

В компании напомнили, что для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2020-21 годов и в соответствии с имеющимся состав энергетического оборудования, ПАО "Центрэнерго" до конца текущего года требует угля газовой группы и угля марок А и П. Энергетический уголь марок А и П на подконтрольной Украины территории не добывается и может только импортироваться.

Как сообщалось, на складах "Центрэнерго" накоплено свыше 600 тыс. тонн угля. В то же время для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2020/21 годов компания нуждается в 1 млн тонн угля марок А и П, из которых около 300 тыс. тонн - в этом году. Между тем уголь этих марок на подконтрольной Украине территории не добывается и может быть только импортирован.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству в лице Фонда госимущества принадлежит 78,3% акций общества.

Ранее ПАО "Центрэнерго" начало покучать уголь государственных шахт по цене 1650 грн/тонна (без НДС и транспортировки), что на 300 грн дешевле ранее поставляемого ресурса, цена которого составляла 1950 грн/тонна.

МинПром

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