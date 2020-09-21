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В Украине восстанавливается рынок труда

21.09.20 16:11 , Первый Деловой телеканал
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По данным платформы Опендатабот, с апреля количество активных вакансий увеличилось почти на 50%. Сейчас на ведущем сайте по поиску работы насчитывается около 54,5 тыс. активных вакансий.

Известно, что до начала карантина на сайтах по поиску работы было размещено 54 тыс. активны вакансий, однако до конца апреля количество их сократилось больше чем вдвое. По состоянию на середину апреля, насчитывалось всего 22,8 тыс. вакансий.

"Если не случится повторных кризисов, то с 4-го квартала этого года может начаться рост. А через год у нас есть шанс, что рынок труда сможет плавно вернуться к состоянию начала 2020 года", — говорят эксперты.

Напомним, что в Верховную Раду Украины внесли закон № 4051 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы" в связи с новыми ограничениями из-за пандемии коронавируса. Как известно, из-за текущих реалий карантина многие граждане вынуждены работать дистанционно.

Важно сказать, что, несмотря на такую актуальность дистанционной работы, украинское законодательство не нормирует нужным образом такой вид и режим деятельности, так как вся соответствующая база была придумана еще во времена СССР.

Ранее сообщалось, что от 1 сентября текущего года Государственная служба труда ужесточит контроль за соблюдением официального оформления работников со стороны работодателя. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Указывается, что от начала осени ведомство будет активно проверять предприятия на соблюдение правильного легального трудоустройства сотрудников.

МинПром

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