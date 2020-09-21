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Россия потеряла 17,1% стоимости запасов нефти

21.09.20 14:52 , Металлоснабжение и сбыт
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Стоимость запасов нефти в России сократилась в 2019 году на 17,1% по сравнению с показателем 2018 года и составила 61,791 трлн рублей, говорится в материалах Минприроды РФ.

"Общий прогнозный объём добычи нефти на конец 2019 года по сравнению с 2018 годом уменьшился на 43,8 млн тонн (на 0,4%). Уменьшение стоимости запасов нефти за отчетный 2019 год составило 12,7 трлн рублей (17,1%)", - говорится в сообщении министерства.

Минприроды поясняет, что причина произошедших за год изменений - в увеличении операционных расходов на 7% и капитальных расходов на 7,2%. При этом средняя цена нефти снизилась на 2,2%, а дисконтированный чистый денежный поток (ДЧДП) снизился на 4,9%.

Стоимость запасов газа выросла на 4,2% и достигла 14,703 трлн рублей.

Общая стоимость запасов полезных ископаемых по итогам 2019 года составила 83,333 трлн рублей, что на 10,079 трлн рублей, или на 10,8%, меньше, чем годом ранее.

МинПром

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