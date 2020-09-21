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Локомотивный парк Укрзализныци в ужасном состоянии – глава УЗ

21.09.20 14:29 , Бизнес Цензор
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"Укрзализныця" разработала решения для первоочередного выделения средств на восстановление локомотивного парка. Об этом сообщил глава компании Владимир Жмак в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Наша цель - сделать грузовые перевозки удобными для грузоотправителей и выгодными для "Укрзализныци", транспортировать больше грузов за минимально возможное время. Сейчас наши показатели загрузки уже выросли с 700 тыс. почти до 1 млн тонн грузов в сутки и с целью оптимизации движения мы уже продлили длину плеч на пяти участках. Однако при этом очевидно, что локомотивный парк "Укрзализныци" сейчас находится в ужасном состоянии", - написал В.Жмак.

В.Жмак отметил, что на прошлой неделе произошло загорание локомотива на перегоне во Львовской области, а этой ночью сгорел электровоз в Хмельницком.

"Ситуация с локомотивами - это проблема, которую мы должны решать скорее. Для этого мы разработали и будем внедрять решения относительно первоочередного выделения средств на восстановление и капитальный ремонт локомотивного парка. В результате в ближайшее время "Укрзализныця" сможет собственными силами значительно его обновить. Процесс начат", - подчеркнул он.

Ранее В.Жмак сообщал, что капитальный ремонт около 40% локомотивного состава "Укрзализныци" просрочен.

МинПром

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