Россия нарастила выпуск нержавейки

Производство нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё составило за август 2020 года 5 млн т – на 2,5% больше в годовом сопоставлении и на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. За восемь месяцев металлургические предприятия РФ ухудшили данный показатель на 1,8%, сообщается в материалах Росстата.
Производство нержавеющей стали (в слитках или прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё составило в августе 18,2 тыс. т. Рост объёмов в годовом соотношении — 19,3%, к июлю — 9,8%. За январь-август производство нержавеющей стали увеличилось в годовом сопоставлении на 4,4%.
Августовское производство прочей легированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё снизилось к августу 2019 г. на 3,6%, но выросло к предыдущему месяцу на 10,2% до 1,2 млн. т. За восемь месяцев года объёмы сократились на 1,5%.
Производство готового проката составило за август 2020 г. 5,1 млн. т — на 1,6% меньше в годовом соотношении, но на 0,3% больше по сравнению с июлем 2020 г. Снижение показателей за январь-август составило 1,4%.
В августе 2020 г. индекс металлургического производства в РФ составил 92,2% по сравнению с соответствующим месяцем 2019 г., в январе-августе — 95,9% относительно аналогичного периода прошлого года.