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АЭС Украины снизили выработку энергии на 6,2%

21.09.20 13:05 , Интерфакс Украина
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Производство электроэнергии всеми электростанциями государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" в январе-августе 2020 года сократилось на 6,2% (на 3 млрд 413,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 51 млрд 284,8 млн кВт-ч. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Плановое задание по производству электроэнергии за указанный период перевыполнено на 2,7%.

Электростанции госпредприятия отпустили 47 млрд 898,3 млн кВт-ч электроэнергии против 51 млрд 385,1 млн кВт-ч в январе-августе 2019-го.

Доля "Энергоатома" в общей структуре производства электроэнергии в стране составила 53,2%, что на 0,1 п.п. больше января-августа-2019.

Объем освоения капитальных вложений составил 4 млрд 906,3 млн грн против 7 млрд 455,6 млн грн в январе-августе 2019 года, финансирование капвложений – 5,948 млрд грн против 9 млрд 931,5 млн грн.

По итогам отчетного периода НАЭК перечислила в бюджеты всех уровней 7 млрд 220,7 млн грн, расчеты по страхованию составили 2,114 млрд грн.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 63,1%, что на 4,5 п. п. меньше, чем в январе-августе 2019 года. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки составил 74,5%, что на 5,3 п. п. больше показателя восьми месяцев 2019 года.

В работе АЭС Украины в январе-августе-2020 зафиксировано 11 нарушений против девяти за аналогичный период прошлого года.

Общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 884,34 суток против 1072,7 суток в январе-августе 2019 года.

Радиационные параметры работы атомных электростанций за указанный период не превышали нормативные значения, радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне.

"Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65% (на 1 млрд 397,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 83 млрд 228,4 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт

МинПром

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