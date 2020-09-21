Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

К концу года госдолг Украины составит 68% ВВП

21.09.20 12:07 , Укринформ
печать
размер текста:

По прогнозам Министерства финансов, на конец 2020 года государственный долг Украины составит 68% ВВП. Как передает Укринформ, об этом в интервью "Радио свобода" сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

По словам министра, сейчас госдолг составляет 85 млрд долл. На конец 2020 г. государственный долг будет равен 68% ВВП, а в следующем году Минфин хочет уменьшить его до 63,4% ВВП.

С.Марченко отметил, что этот год для Украины - кризисный, и был риск того, что долг несколько увеличится. Впрочем, постепенно Украина выходит из этого кризиса.

"Но в связи с тем, что в последние годы была достаточно умеренная и взвешенная долговая политика, госдолг снизился с 80% 2015 года до примерно меньше 60% в конце прошлого года", - отметил С.Марченко.

Как сообщалось, проект государственного бюджета на 2021 г. предусматривает снижение государственного долга в следующем году до 64,6% ВВП.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:50
Украине придется все больше брать в долг, чтобы отдать долг
13:24
Россия нарастила выпуск нержавейки
13:05
АЭС Украины снизили выработку энергии на 6,2%
12:46
Украина и Турция договорились развивать космос
12:27
US Steel заявила об убытках свыше 100 млн долл.
11:47
Индийская SAIL решила избавиться от простаивающих активов
11:35
Нафтогаз готовится к очень холодной зиме: в ПХГ свыше 27 млрд куб. м газа
11:19
Европейская комиссия усилит контроль за Facebook
11:09
JFE Steel вернула в строй доменную печь на месяц раньше срока
11:04
СевГОК проводит масштабные работы по пылеподавлению
10:46
В Польшу на заработки едут даже владельцы мелкого и среднего бизнеса
10:25
Тайваньская меткомпания YC Inox создает производство труб в Турции
10:10
Hongqiao Group запустила на юге Китая алюминиевый проект за 5,9 млрд долл.
09:59
Beltrame модернизирует прокатный завод в Румынии
09:17
Министр финансов исключил вероятность дефолта страны
08:57
АМКР намерен построить новый газопровод от ГПС ЮГОКа
08:06
Запорожсталь высадила двести деревьев в рамках акции "Спасем Днепр вместе!"
18.09.20
18:01
Сталь в конструкции автомобилей заменят алюминий и пластик
17:49
Украина и Турция обновили соглашение о свободной торговле
17:33
EUROFER призывает ЕС обеспечить контроль за сокращением выбросов
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!