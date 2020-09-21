К концу года госдолг Украины составит 68% ВВП По прогнозам Министерства финансов, на конец 2020 года государственный долг Украины составит 68% ВВП. Как передает Укринформ, об этом в интервью "Радио свобода" сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.



По словам министра, сейчас госдолг составляет 85 млрд долл. На конец 2020 г. государственный долг будет равен 68% ВВП, а в следующем году Минфин хочет уменьшить его до 63,4% ВВП.



С.Марченко отметил, что этот год для Украины - кризисный, и был риск того, что долг несколько увеличится. Впрочем, постепенно Украина выходит из этого кризиса.



"Но в связи с тем, что в последние годы была достаточно умеренная и взвешенная долговая политика, госдолг снизился с 80% 2015 года до примерно меньше 60% в конце прошлого года", - отметил С.Марченко.



Как сообщалось, проект государственного бюджета на 2021 г. предусматривает снижение государственного долга в следующем году до 64,6% ВВП.



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