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Нафтогаз готовится к очень холодной зиме: в ПХГ свыше 27 млрд куб. м газа

21.09.20 11:35 , РБК Украина
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Общий запас природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины превысил уровень 27 млрд куб. м. Запасы газа растут высокими темпами. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Напомним, 11 сентября и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что Украина перед началом отопительного сезона накопила 3 млн тонн угля и 26 млрд кубических метров природного газа. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. О.Буславец отметила, что такие большие запасы придают уверенности в безопасности поставок энергоресурсов в период отопительного сезона.

Как сообщалось, Украина закончила прошлогодний отопительный сезон с запасами газа на 4 млрд кубометров больше, чем в 2019 году. НАК "Нафтогаз Украины" планирует использовать запасы газа, оставшиеся после отопительного сезона в подземных газовых хранилищах, в следующем сезоне.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что объем газа в подземных хранилищах в текущем году может увеличиться до 28 млрд кубометров.

МинПром

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