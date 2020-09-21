СевГОК проводит масштабные работы по пылеподавлению На хвостохранилище Северного горно-обогатительного комбината компании Метинвест применили эффективный метод для снижения пыления сухих поверхностей. Реагентом специального назначения закрепят свыше 16 га карт, сообщает "Первый криворожский".



Для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду на комбинате используют экофиксатор. Он глубоко проникает в поверхность и образует гибкую устойчивую волокнистую корку толщиной от 3 мм и выше. Такой защитный слой способен удерживать пыль в течение полугода. Кроме того, обработанные карты принимают цвет речного песка, что помогает отслеживать целостность покрытия. Нарушенная корка отличается темным цветом и будет обрабатываться повторно.



Мероприятие по покрытию сухих пляжей проводят на комбинате вторую неделю. На сегодняший день обработали восемь из 11 карт хвостохранилища, расположенных со стороны жилого массива. В целом, с использованием всех инструментов – реагентов кемпелана и экофиксатора, скального пригруза – на предприятии законсервируют 20 га пылящих поверхностей. Этот объем работ на 67% больше, чем запланировано в рамках выполнения Городской экологической программы на 2020 год. На хвостохранилище Северного горно-обогатительного комбината компании Метинвест применили эффективный метод для снижения пыления сухих поверхностей. Реагентом специального назначения закрепят свыше 16 га карт.



Для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду на комбинате используют экофиксатор. Он глубоко проникает в поверхность и образует гибкую устойчивую волокнистую корку толщиной от 3 мм и выше. Такой защитный слой способен удерживать пыль в течение полугода. Кроме того, обработанные карты принимают цвет речного песка, что помогает отслеживать целостность покрытия. Нарушенная корка отличается темным цветом и будет обрабатываться повторно.



Мероприятие по покрытию сухих пляжей проводят на комбинате вторую неделю. На сегодняший день обработали восемь из 11 карт хвостохранилища, расположенных со стороны жилого массива. В целом, с использованием всех инструментов – реагентов кемпелана и экофиксатора, скального пригруза – на предприятии законсервируют 20 га пылящих поверхностей. Этот объем работ на 67% больше, чем запланировано в рамках выполнения Городской экологической программы на 2020 год.



"Этот год для комбината проходит под знаком экологии. Мы успешно реализуем масштабные проекты, направленные на охрану окружающей среды. На обжиговой машине ЛУРГИ 552 А до конца года планируем установить пять современных электрофильтров, с учетом дополнительного. Продолжаем работы по рекультивации земель и высаживаем зеленые насаждения на территории 10 га санитарно-защитной зоны. Для пылегазоподавления в промышленную эксплуатацию при массовых взрывах ввели торфогидроксидной реагент. В целом, на выполнение мероприятий экологической программы в 2020 году комбинат направил 2,3 млрд грн.", - отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Северного ГОКа Торрес Мачадо.



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