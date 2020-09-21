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Европейская комиссия усилит контроль за Facebook

21.09.20 11:19 , РБК Украина
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Европейская комиссия усилит контроль за крупнейшими мировыми цифровыми компаниями. Речь идет о таких компаниях как Apple, Google, Amazon и Facebook.

Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью Financial Times.

Он пояснил, что контроль необходим как для защиты потребителей, так и менее крупных конкурентов цифровых компаний. Новые правила планируют разработать до конца года.

Также Т.Бретон отметил, что Брюссель рассматривает введение системы рейтингов, при помощи которой заинтересованные стороны могли бы оценивать соблюдение цифровыми компаниями налоговых требований, а также скорость, с которой они удаляют незаконный контент.

Ранее сообщалось, что антимонопольные органы Евросоюза планируют проверить как Google и Facebook собирают и используют данные.

Также сообщалось, что для борьбы с монополизацией американских компаний Facebook, Google и Amazon Европейский Союз хочет создать единый рынок данных.

МинПром

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