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Запорожсталь высадила двести деревьев в в рамках акции "Спасем Днепр вместе!"

21.09.20 08:06
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Металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, в рамках общественной экологической инициативы "Спасем Днепр вместе!" высадил около 200 деревьев на берегу Днепра вдоль Набережной магистрали. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В высадке деревьев приняли участие молодежь и работники комбината, работники "Зеленого центра "Метинвест" и инициативные запорожцы.

Для высадки были выбраны подращенные саженцы 5-7-летних лип с комом земли, чтобы деревья максимально прижились. Липа обладает высокой устойчивостью к агрессивным факторам внешней среды, справляется с техногенным загрязнением воздуха: удерживает пыль и поглощает автомобильные выхлопы. Это будет способствовать очищению воздуха у Набережной магистрали - самой загруженной автодороги в Запорожье.

Комбинат намерен следить за ростом деревьев и организовать их режимный полив до сезона дождей, чтобы они прижились.

Напомним, с 2012 года в рамках "Спасем Днепр вместе" при поддержке "Запорожстали" высажено порядка 1000 деревьев, собрано более 130 тонн мусора, в Днепр выпущено порядка 170 тысяч особей рыбы, установлено 8600 нерестовых площадей, 30 плавающих гнезд и 30 кормушек для птиц. За этот период в акции приняли участие порядка 9300 людей. В 2018 году общественная экологическая инициатива "Спасем Днепр вместе!" комбината "Запорожсталь" вошла в Книгу рекордов Украины как самая масштабная экоакция в стране.

МинПром

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