Сталь в конструкции автомобилей заменят алюминий и пластик Доля использования стали в производстве автомобилей может сократится до 46% к 2040 году. Для сравнения: в 2020 году показатель составляет 65%.



Об этом сообщил Argus Media со ссылкой на данные Центра автомобильных исследований (CAR).



По оценке CAR, в период с 2020 по 2025 год доля использования стали в производстве автомобилей сократится на 5%, как и в последующие пять лет.



Автопроизводители стремятся сократить вес транспортных средств, поэтому постепенно заменяют сталь на более легкие алюминий и пластик.



По прогнозу CAR, доля использования алюминия в производстве автомобилей удвоится, достигнув 26% к 2040 году, а доля пластика составит 15% от общего веса транспортного средства.



Такая тенденция отразится на объемах импорта стали. В 2019 году США импортировали 16,8 млн т стали для производства транспортных средств – легковых автомобилей, грузовиков, трейлеров и запчастей. К 2040 году показатель может составить 11,89 млн т, подчеркнул CAR.



Напомним, что по оценке Европейской ассоциации автопроизводителей продажи автомобилей в ЕС в 2020 году могут упасть на четверть. Это является самым низким показателем с 2013 года.



Автопромышленность – один из крупнейших потребителей стали в ЕС. По состоянию на 2019 год на нее приходится около 20% потребления стали в регионе. Ранее автопроизводители ЕС и США приняли решение остановить производство и работу автосалонов из-за пандемии коронавируса. Это привело к шоку глобального спроса на сталь.



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