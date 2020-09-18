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Украина и Турция обновили соглашение о свободной торговле

18.09.20 17:49 , Укринформ
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Украина и Турция перезагрузили переговорный процесс по соглашению о свободной торговле - договорились разработать новые предложения, полностью обновив текст в части, касающейся тарифных обязательств.

Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Более семи лет переговоры велись следующим образом: мы согласовали 10 линий, потом еще 20 и еще 100, откуда и появилась эта цифра - 95-99%. В январе мы договорились разработать новые предложения друг для друга. В конце августа мы получили новое предложение от Турции. И готовим свое предложение в ответ. Таким образом произошла перезагрузка", - рассказал Т.Качка.

По его словам, текст документа полностью обновился, в частности в части, касающейся тарифных обязательств.

"Конечно, в нем учтены результаты предыдущих договоренностей. То есть это новый документ, который мы начинаем согласовывать сначала", - сказал торговый представитель Украины.

По его словам, очередной раунд переговоров запланирован где-то в середине октября. К тому времени пройдут консультации с представителями украинского бизнеса о соглашении, его особенностях и преимуществе для развития украинско-турецких торгово-экономических отношений.

МинПром

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