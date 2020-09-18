EUROFER призывает ЕС обеспечить контроль за сокращением выбросов Европейская сталелитейная ассоциация EUROFER призывает руководство Европейского Союза обеспечить соблюдение принципов устойчивого развития в процессе достижения цели по сокращению выбросов на 55% к 2030 году.



Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации.



"Успех лидерства ЕС в области климата зависит не от уровня его амбиций, с которым уже не может сравниться ни один другой крупный глобальный партнер, а в основном от его способности продемонстрировать, что можно сочетать экологическую устойчивость с экономическим ростом", – поясняет Аксель Эггерт, генеральный директор EUROFER.



Как отмечается в сообщении, Евросоюзу необходимо как можно скорее реализовать ряд конкретных мер, чтобы достичь декарбонизации при одновременном обеспечении роста и устойчивости развития. В частности, план достижения цели по сокращению выбросов на 55% к 2030 году, по мнению EUROFER, должен включать: поддержку инвестиций, инновации и их внедрения; создание рынка экологически чистых материалов;

доступность соответствующих возобновляемых источников энергии; применение инструментов торговой защиты ЕС.



Согласно заявлению EUROFER, успех климатического проекта будет измеряться его результатом: существованием устойчивой, процветающей, инновационной, декарбонизированной европейской сталелитейной промышленности в 2050 году.



17 сентября Европейская комиссия опубликовала пересмотренную цель по сокращению выбросов к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.



Ранее EUROFER предложила "зеленое" соглашение для сталелитейной промышленности ЕС. Green Deal on Steel соответствует нормам и целям европейского "Зеленого" соглашения (European Green Deal). Пакет предложений призван обеспечить переход на "зеленое" производство стали с сохранением конкурентоспособности отрасли.



Европейская сталелитейная промышленность представлена более 500 предприятий в 22 странах – членах ЕС. Ее оборот достигает 170 млрд евро. В отрасли работают 330 тыс. человек. Они производят в среднем 160 млн т стали в год.



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