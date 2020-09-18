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За 8 месяцев коксовые заводы Украины снизили выпуск продукции на 6%

18.09.20 16:43 , ГМК Центр
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Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе-августе 2020 года сократили производство металлургического кокса на 6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 6,46 млн т.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные объединения коксохимических предприятий "Укркокс".

"В последнее время из-за выведения "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) в ремонт крупнейшей доменной печи №9 спрос на кокс снизился, что повлияло на его общий выпуск в стране", – отметил Анатолий Старовойт, гендиректор "Укркокса".

В августе было выпущено 820 тыс. т кокса. За восемь месяцев по сравнению с соответствующим периодом 2019 года производство кокса сократили: Авдеевский КХЗ – на 14,6%, до 2 млн т (в августе произведено 239 тыс. т); "Днепрококс" – на 9,6%, до 330 тыс. т (50 тыс. т);
Харьковский КХЗ – на 83,3%, до 4 тыс. т (0 тыс. т); АМКР – на 6,2%, до 1,8 млн т (230 тыс. т).

В январе-августе производство кокса нарастили три украинских предприятия: "Азовсталь" – на 1,5%, до 905 тыс. т (116 тыс. т); Днепровский КХЗ – на 6,8%, до 394 тыс. т (в июле выпущено 48 тыс. т); "Запорожкокс" – на 4,6%, до 660 тыс. т (83 тыс. т); "Южкокс" – на 8,3%, до 430 тыс. т (54 тыс. т). 

КХЗ обеспечены углями в необходимых объемах.

По итогам 2019 года украинские КХЗ сократили производство металлургического кокса 6%-й влажности на 7,1% по сравнению с 2018 годом – до 10,059 млн т.

МинПром

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