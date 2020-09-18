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Украина каждый год платит России 150-200 млн долл. за отработанное ядерное топливо

18.09.20 16:22 , Экономическая правда
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Украина продолжает ежегодно платить России 150-200 млн долл. за хранение отработанного ядерного топлива. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

Журналисты проанализировали, что 18 лет и почти 1,5 млрд грн было потрачено на реализацию идеи построить в Чернобыльской зоне отчуждения собственное Централизованное хранилище, где бы хранилось отработанное топливо с трех украинских атомных станций.

За это время около 2 млрд долл. Украина уже заплатила России за вывоз этого топлива на временное хранение.

Среди причин, по которым стратегический объект до сих пор не введен в эксплуатацию - затягивание строительства и вероятные коррупционные сговоры, обстоятельства которых изучают официальные органы - Антимонопольный комитет и Национальное антикоррупционное бюро - говорится в расследовании.

В 2017 году оператор украинских атомных электростанций НАЭК "Энергоатом" на миллиардном тендере выбрал генподрядчика строительства хранилища - фирму "СК "Укрстроймонтаж", в то время единственной владелицей которой была Наталья Микитась - жена народного депутата VIII созыва Максима Микитася, бывшего президента крупной строительной компании - корпорации "Укрбуд".

Позже в фирме-генподрядчике заявили о нехватке денег. Для завершения строительства "Энергоатом" объявил новый тендер на более чем 650 миллионов гривень, который в итоге так и не состоялся - из-за обнаруженного АМКУ сговора между "СК "Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж".

"Вместо честной конкуренции на торгах, имел место сговор между двумя компаниями, которые позиционировали себя как самостоятельные и независимые игроки. Такие действия являются нарушением закона "О защите экономической конкуренции", - отметили в Антимонопольном комитете.

Компании оштрафовали и запретили им участвовать в предстоящих торгах в течение 3 лет. В фирме "Укрстроймонтаж" заявили - будут обжаловать это решение.

"Фактически это отложило реализацию проекта на неопределенный срок", - подчеркивают журналисты.

Отдельно новоназначенное руководство "Энергоатома" провело проверку исполнения договоров и дополнительных соглашений с фирмой "Укрстроймонтаж" семьи Микитася и обнаружило много нарушений и злоупотреблений.

Акт проверки, который оказался в распоряжении редакции, показал, что по отдельным договорам оплата составила более 100% от контракта, при этом по факту работы не были выполнены в полном объеме.

В "Энергоатоме" заявили, что выявленные в ходе аудита нарушения "содержат признаки уголовных и административных правонарушений", и передали их в НАБУ.

В неготовности хранилища к вводу в эксплуатацию журналисты также убедились, побывав на месте возведения проекта в зоне отчуждения.

"Стратегический объект, который уже обошелся государственному "Энергоатому" почти в полтора миллиарда гривен, требует еще средств для завершения его строительства. В августе "Энергоатом" объявил новый тендер на работы по завершению строительства на 656 миллионов гривень. Это - длительный процесс. Следовательно, это означает, что и в этом году Украина продолжит платить России за вывоз из украинских АЭС отработанного ядерного топлива сотни миллионов долларов", - говорится в расследовании.

МинПром

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