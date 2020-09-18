Схема перевозки грузов по графикам маршрутных поездов порождала коррупцию – Каленков Отменив перевозки грузов по графикам движения маршрутных поездов, "Укрзализныця" перестала нарушать антимонопольное законодательство, ведь эта схема создавала неконкурентные условия для грузоперевозчиков. Об этом сообщил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.



Напомним, Антимонопольный комитет (АМКУ) рекомендовал "УЗ" отказаться от юридически сомнительной услуги, когда собственники грузов, заплатив всего лишь на 20% больше, что в 5 раз меньше предусмотренной надбавки, могли самостоятельно выбрать график и маршрут транспортировки. Это приводило к тому, что "нитками графиков" руководили фактически в ручном режиме, создавая предпосылки для коррупции, поясняет эксперт.



"Лучше поздно, чем никогда. "Укрзализныця" возвращается в правовое поле, так как, по замечанию Антимонопольного комитета, антимонопольное законодательство все-таки нарушалось. Уходит дискриминация, когда дополнительные услуги предоставляются за счет других компаний. И возвращается экономическая логика – потому что такие услуги должны предоставляться, безусловно. Но стоить они должны в два раза дороже. В приказах УЗ сказано, что предоставление такой услуги должно быть со 100%-й наценкой", - поясняет эксперт.



По мнению президента ОП "Укрметаллургпром", отмена "ниток графиков" снижает коррупционные риски. "Этими нитками графиков пользовались очень недобросовестно. По ним, кроме оплаченных грузов, шли иногда грузы, которые по крайней мере официально не оплачивались! Или создавались ситуации, когда груз, дойдя на предпоследнюю станцию, отстаивался или и вовсе терялся. То есть, само существование этой схемы создавало множество возможностей для коррупции, ведь фактически этим механизмом руководили вручную. Теперь этого не будет", - перечислил позитивные последствия решения об отмене графиковых перевозок А.Каленков.



Он также напомнил, что НАБУ расследует этот вопрос на предмет нарушения законодательства. "Я надеюсь, что это до какого-то результата будет доведено", - подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".



Напомним, перевозки по фиксированному графику "Укрзализныця" внедрила в прошлом году. Но неравномерная нагрузка и отсутствие перерабатывающей способности железных дорог привели к тому, что возник дефицит локомотивного парка, что влияло на своевременность доставки грузов других грузовладельцев.



АМКУ провел расследование и установил, что, введя графики перевозки грузов, АО "Укрзализныця" создало неравные условия для заказчиков услуг. И рекомендовал монополисту отказаться от этой схемы.



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