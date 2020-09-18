США выделяют 350 млрд долл на противодействие экономической экспансии Китая Группа американских сенаторов-демократов подготовила законопроект, предусматривающий выделение в течение 10 лет на развитие экономики США 350 млрд долл. в качестве противостояния экономической экспансии Китая, сообщила газета The New York Times.



"Законопроект направлен на укрепление производственных возможностей и инфраструктуры США в попытке освободить ее от зависимости китайской экономики и повысить конкурентоспособность американских компаний", - пишет издание.



Сенатор Чак Шумер заявил в связи с этим: "Америка не может продолжать недоинвестировать в наших рабочих, производственные сообщества, науку, технологические исследования и торговое принуждение, как не может и уступить наше лидерство в международном сообществе и ожидать, что мы столкнемся с этой угрозой".



Он добавил, что законопроект призван "противодействовать хищнической торговой практике Коммунистической партии Китая и агрессивному военному поведению".



Предусматривается также выделение $125 млн на военные расходы в течение четырех лет для Индо-Тихоокеанского региона. Они должны быть предназначены для укрепления союзных, партнерских отношений и позиций в этом районе мира.



Авторы законопроекта предлагают также использовать "мягкую силу" - выделить Госдепартаменту средства на "поддержку и обучение журналистов методам расследования, необходимым для обеспечения общественной ответственности в отношении операций китайского влияния за рубежом".



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