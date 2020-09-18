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В 2021 году на пересчет пенсий хотят потратить 18 млрд грн

18.09.20 15:13 , Украинские новости
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В то время как НБУ впервые за несколько дней повысил курс гривны, Министерство финансов констатирует, что проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает выделение 18 млрд грн на индексацию пенсий.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе презентации проекта госбюджета-2021 в Верховной Раде.

"В следующем году предусмотрен трансферт Пенсионному фонду в 20,4 млрд гривен. 18 млрд гривен – на индексацию пенсий, 2,4 млрд гривен – на помощь пенсионерам старше 75 лет", - сказал он.

Министр добавил, что также предусмотрено 323 млрд грн на социальные выплаты.

"Предусматривается поэтапное повышение минимальной зарплаты… Уже с 1-го января 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6 тыс. грн, а с 1 июля до 6,5 тыс. грн. Такое повышение будет стоить стране 41 млрд грн. Это повлияет на зарплаты всех работников бюджетной сферы", - отметил министр.

Новый проект госбюджета на 2021 год предусматривает рост минимальной зарплаты до 6500 грн, а пенсии украинцам пересчитают трижды.

МинПром

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