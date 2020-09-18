МВФ не спешит давать Украине очередной транш Получение Украиной транша на сумму 350 млн долл. от Всемирного банка (ВБ) задерживается, в целом Минфин рассчитывает получить 700 млн долл. двумя траншами, а также финализирует проект социальной поддержки.



Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью Интерфакс-Украина.



"...Мы их ожидаем. Мы 1 сентября провели самую большую выплату 2 млрд долл. и сделали это самостоятельно, без финансовой поддержки от международных партнеров, на которую рассчитывали. Мы готовы к разным сценариям, но рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", – сказал С.Марченко.



Министр подчеркнул, что Украина ожидает получения этих средств уже в этом году, поскольку это позволит своевременно профинансировать накопленные расходы. Он пояснил, что первоначально речь шла об 1 млрд долл.



"Сначала мы говорили об 1 млрд долл. через DPL, но в связи с существенной нагрузкой на бюджет ВБ из-за значительного количества запросов от всех стран-членов, эта сумма была сокращена до 700 млн долл., и отдельный проект социальной помощи, который мы сейчас финализируем", – сказал С.Марченко.



Напомним, Совет исполнительных директоров ВБ в конце июня одобрил выделение Украине 350 млн долл. в рамках первого из двух запланированных займов на политику развития.



Минфин надеялся подписать кредитный договор о займе на 350 млн долл. в конце августа, после чего средства этого транша должны были быть перечислены в госбюджет.



Аналитики международного рейтингового агентства Moody's отмечали, что промедление с выделением данного займа связано с неопределенностью вокруг нового главы Нацбанка, которым вскоре стал Кирилл Шевченко.



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