Украина наращивает валютные долги В течение II квартала 2020 года валовый внешний долг Украины вырос на 2,5 млрд долл. - до 122,8 млрд долл. Относительно ВВП долг увеличился до 78,8% с 75,7% на конец І квартала. Об этом сообщатся на сайте Национального банка Украины (НБУ).



По данным НБУ, рост внешнего долга произошел за счет увеличения внешних обязательств: государственного сектора на 1,4 млрд долл.. (до 52,9 млрд долл., или 33,9% от ВВП); частного сектора на 1,1 млрд долла. (до 69,9 млрд долл., или 44,8% от ВВП).



Внешние обязательства сектора общего государственного управления выросли на 1,3 млрд долл. - до 46 млрд долл. (29,5% от ВВП) за счет получения внешнего финансирования от МВФ по новой программе Stand-by (2,1 млрд долл.) и ЕС (0,6 млн долл.). В то же время задолженность по ОВПД перед нерезидентами уменьшилась на 1,4 млрд долл.



Внешний долг центрального банка в II квартале 2020 года уменьшился на 54 млн долл. в результате курсовых изменений и на конец II квартала 2020 года составлял 6,9 млрд долл. (4,5% ВВП).



Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины во ІІ квартале увеличился на 0,2 млрд долл. - до 4,2 млрд долл. (2,7% от ВВП) в основном за счет увеличения задолженности по долгосрочным кредитам (0,2 млрд долл.).



Объем внешнего долга других секторов экономики в течение II квартала 2020 года сократился на 0,8 млрд долл., до 52,4 млрд долл. (33,7% от ВВП).



МинПром





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