Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина наращивает валютные долги

18.09.20 13:56 , РБК Украина
печать
размер текста:

В течение II квартала 2020 года валовый внешний долг Украины вырос на 2,5 млрд долл. - до 122,8 млрд долл. Относительно ВВП долг увеличился до 78,8% с 75,7% на конец І квартала. Об этом сообщатся на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, рост внешнего долга произошел за счет увеличения внешних обязательств: государственного сектора на 1,4 млрд долл.. (до 52,9 млрд долл., или 33,9% от ВВП); частного сектора на 1,1 млрд долла. (до 69,9 млрд долл., или 44,8% от ВВП).

Внешние обязательства сектора общего государственного управления выросли на 1,3 млрд долл. - до 46 млрд долл. (29,5% от ВВП) за счет получения внешнего финансирования от МВФ по новой программе Stand-by (2,1 млрд долл.) и ЕС (0,6 млн долл.). В то же время задолженность по ОВПД перед нерезидентами уменьшилась на 1,4 млрд долл.

Внешний долг центрального банка в II квартале 2020 года уменьшился на 54 млн долл. в результате курсовых изменений и на конец II квартала 2020 года составлял 6,9 млрд долл. (4,5% ВВП).

Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины во ІІ квартале увеличился на 0,2 млрд долл. - до 4,2 млрд долл. (2,7% от ВВП) в основном за счет увеличения задолженности по долгосрочным кредитам (0,2 млрд долл.).

Объем внешнего долга других секторов экономики в течение II квартала 2020 года сократился на 0,8 млрд долл., до 52,4 млрд долл. (33,7% от ВВП).

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:29
В Украине начало дешеветь топливо
14:12
МВФ не спешит давать Украине очередной транш
13:37
В госбюджете на 2021 год достаточно средств на энергетику
13:12
Нардеп указал на "бомбы" в законопроектах об экологическом контроле
13:03
Марганецкий ГОК построит цех по переработке шламов марганцевой руды
12:50
Чтобы поставлять газ в Украину, Польша проводит буровые работы под Вислой
12:31
Роттердам+ вошел в топ-10 сфабрикованных дел НАБУ
12:21
Бразилия хочет выпускать больше никеля для аккумуляторов электромобилей
12:01
После пандемии экономика Украины должна трансформироваться
11:41
Минторг США установил нулевую пошлину для проката из Японии
11:26
Законопроекты о экоконтроле нужно не доработать, а переписать – Магера
11:21
Северный поток-2 будет достроен – Новак
11:05
Outokumpu заказала в Германии проект завода по изготовлению метпорошков
11:03
Законопроекты о экоконтроле надо полностью переписать - Магомедов
10:50
Представители бизнеса просят Раду не принимать законы об отмене РРО
10:28
Из-за коронавируса индийская компания продает рудник на Тасмании
10:10
Vale хочет производить 400 млн тонн сырья в год
09:58
В августе металлурги КНР увеличили производство арматуры и катанки
09:30
ОПЕК+ пытается поднять дисциплину в своих рядах
09:14
Baowu получила контроль над Chongqing Iron and Steel
17.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!