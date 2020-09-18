В госбюджете на 2021 год достаточно средств на энергетику Кабинет министров заложил в проект Государственного бюджета на 2021 год достаточно средств на энергетический сектор. Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Укринформ.



"Относительно энергетики. Средства, заложенные на энергетику, являются более чем достаточными для выполнения возложенных задач. Мы считаем, что, если возникнет проблема, на этапе доработки найдем дополнительные пути финансирования, в том числе для "теплых кредитов", за счет перераспределения других программ", - отметил С.Марченко.



Как сообщалось, Кабинет министров рассматривает возможность добавить к проекту Государственного бюджета на 2021 расходы на программу "теплых кредитов". Об этом 17 сентября заявила в. о. министра энергетики Ольга Буславец, назвав программу эффективной и очень социально направленной.



Программой "теплых кредитов" с начала 2020 года воспользовались более 100 тыс. украинских семей, которые привлекли более 1 млрд грн на термомодернизацию. По словам в. и. о. председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Константина Гуры, за 6 лет действия этой программы около 850 тыс. украинцев инвестировали более 8,6 млрд грн в энергоэффективные мероприятия, а государство поддержало их, предоставив 3,2 млрд грн "теплых кредитов".



Госэнергоэффективности при поддержке Министерства энергетики уже разработало и представило на рассмотрение правительства проект решения о продлении и расширении программы на 2021 год.



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