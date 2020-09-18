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Нардеп указал на "бомбы" в законопроектах об экологическом контроле

18.09.20 13:12
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Отправленные на доработку аконопроекты о №3091 "О государственном экологическом контроле" и №3417 "Об основах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды" содержат в себе целый ряд потенциальных "бомб" бля бизнеса. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

В частности отметил, что сотни замечаний и поправок ждут рассмотрения. Основная часть их касается отсутствия реальных механизмов экоконтроля и обеспечения защиты окружающей среды. Зато создаются весомые предпосылки для коррупции и давления на бизнес:

- Законопроекты не предусматривают исчерпывающего порядка, способа и оснований для проверок
- Дают возможность применения жестких и санкций вне судебного порядка
- Штрафы от от 141,7 тыс. грн. до 2,8 млн. грн.
- Право останавливать предприятия до момента устранения нарушений
- Наделение ГЭИ несвойственными функциями в других сферах деятельности (например – транспортная)

"Это лишь небольшой перечень потенциальных "бомб", заложенных в законопроектах №3091, №3091-1 и №3417. В случае их принятия и без того слабая система надзора за экологией Украины погибла бы окончательно", - отмечает он.

"Вместо этого ГЭИ превратилась бы в карающий бич для бизнеса и в золотую жилу для коррупционеров. Далее – падение производства, замедление модернизации, отсутствие инвестиций… Теперь вся надежда на то, что рабочая группа не наступит на те же грабли и разработает действительно качественный законопроект", - резюмировал народный депутат.

МинПром

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