Нардеп указал на "бомбы" в законопроектах об экологическом контроле Отправленные на доработку аконопроекты о №3091 "О государственном экологическом контроле" и №3417 "Об основах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды" содержат в себе целый ряд потенциальных "бомб" бля бизнеса. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



В частности отметил, что сотни замечаний и поправок ждут рассмотрения. Основная часть их касается отсутствия реальных механизмов экоконтроля и обеспечения защиты окружающей среды. Зато создаются весомые предпосылки для коррупции и давления на бизнес:



- Законопроекты не предусматривают исчерпывающего порядка, способа и оснований для проверок

- Дают возможность применения жестких и санкций вне судебного порядка

- Штрафы от от 141,7 тыс. грн. до 2,8 млн. грн.

- Право останавливать предприятия до момента устранения нарушений

- Наделение ГЭИ несвойственными функциями в других сферах деятельности (например – транспортная)



"Это лишь небольшой перечень потенциальных "бомб", заложенных в законопроектах №3091, №3091-1 и №3417. В случае их принятия и без того слабая система надзора за экологией Украины погибла бы окончательно", - отмечает он.



"Вместо этого ГЭИ превратилась бы в карающий бич для бизнеса и в золотую жилу для коррупционеров. Далее – падение производства, замедление модернизации, отсутствие инвестиций… Теперь вся надежда на то, что рабочая группа не наступит на те же грабли и разработает действительно качественный законопроект", - резюмировал народный депутат.



МинПром



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