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Марганецкий ГОК построит цех по переработке шламов марганцевой руды

18.09.20 13:03 , ГМК Центр
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АО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (Марганецкий ГОК) инвестирует 558 млн грн в строительство цеха по переработке шламов марганцевой руды. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что генподрячик обязуется на свой риск выполнить весь комплекс работ по строительству цеха, а также принять участие в вводе объектов в эксплуатацию.

"Изначальная цена работ, указанная в договоре подряда от 20 марта 2018 года, составляла 435 млн грн. В ходе выполнения работ по договору возникла необходимость в увеличении стоимости работ путем заключения дополнительного соглашения на 123 млн грн", – говорится в сообщении.

Марганецкий ГОК – единственный в Украине и в СНГ горно-обогатительный комбинат, который ведет добычу марганца подземным способом. В разрабатываемой восточной части Никопольского месторождения марганцевых руд (на Грушевско-Басанском участке) комбинат получает до 80% своей продукции.

Комбинат состоит из пяти шахт, двух карьеров (Басанского и Грушевского), обогатительной фабрики и исследовательского промышленного комплекса химического оборудования.

100% акций ГОКа принадлежит физическим лицам-акционерам, четверо из них имеют долю более 5%.

Марганецкий ГОК завершил 2019 год с консолидированным чистым убытком 297,1 млн грн. В 2018 году комбинат получил 166,2 млн грн чистой прибыли. Чистый доход комбината сократился на 55,5% – до 1,383 млрд грн.

МинПром

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