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После пандемии экономика Украины должна трансформироваться

18.09.20 12:01 , РБК Украина
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Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает поддержку деловой активности и курс на трансформацию экономики. Это необходимо для восстановления после коронакризиса. Об этом сказал финансов Сергей Марченко, представляя проект госбюджета в Верховной раде.

"Стране необходим рестарт", - сказал он.

По его словам, в 2021 году правительство намерено реализовывать меры для противодействия коронакризису, экономика восстановилась и появились возможности для развития.

Напомним, Кабинет министров 18 сентября представляет в Верховной Раде проект закона о государственном бюджете на 2021 год.

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год. Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что на 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн). При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).

Дефицит госбюджета составит 270,4 млрд грн (6,0% от ВВП). Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 505,9 млрд грн.

Ожидается, что реальный ВВП вырастет на 4,6%, инфляция составит - 7,3%, безработица - 9,2%.

МинПром

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