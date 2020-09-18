После пандемии экономика Украины должна трансформироваться Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает поддержку деловой активности и курс на трансформацию экономики. Это необходимо для восстановления после коронакризиса. Об этом сказал финансов Сергей Марченко, представляя проект госбюджета в Верховной раде.



"Стране необходим рестарт", - сказал он.



По его словам, в 2021 году правительство намерено реализовывать меры для противодействия коронакризису, экономика восстановилась и появились возможности для развития.



Напомним, Кабинет министров 18 сентября представляет в Верховной Раде проект закона о государственном бюджете на 2021 год.



Как сообщалось, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год. Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что на 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн). При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).



Дефицит госбюджета составит 270,4 млрд грн (6,0% от ВВП). Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 505,9 млрд грн.



Ожидается, что реальный ВВП вырастет на 4,6%, инфляция составит - 7,3%, безработица - 9,2%.



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