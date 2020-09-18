Законопроекты о экоконтроле нужно не доработать, а переписать – Магера Вместо доработки законопроектов о №3091 "О государственном экологическом контроле" и №3417 "Об основах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды" их проще отправить в утиль и написать заново. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Политик выразил уверенность, что данные законопроекты являются некачественными, неэффективными, однобокими, оторванными от реальности. "Воплощение их в жизнь привело бы к экономическому и экологическому коллапсу. И со мной согласится абсолютное большинство экологов и представителей бизнеса", - подчеркнул он.



В качестве примера нардеп обратил внимание на то, что законопроектом №3091 экоконтроль предлагалось фактически вывести из-под действия Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", а вместо – установить новый, отличный от общих принципов и основ, механизм.



"ГЭИ планировалось наделить полномочиями в несвойственных ей сферах, например, транспортной, земельной, лесного хозяйства и т.д. А это грозит не только очевидными коррупционными последствиями чрезмерной концентрации контрольных полномочий, но и создает риск полного отсутствия компетентного эконадзора надзора в стране", - сказал он.



Также инспекции предлагали разрешать останавливать производства (что часто вообще невозможно сделать), применять жесткие санкции даже без суда, облагать предприятия миллионными штрафами.



"Возможно, авторы законопроектов и стремились усилить орган с благородной целью защиты окружающей среды, однако вместо получили настоящий бич для бизнеса, который к экологии не имеет почти никакого отношения", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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