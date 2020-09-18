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Законопроекты о экоконтроле надо полностью переписать - Магомедов

18.09.20 11:03
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Работу над созданием эффективной законодательной базы для госэкоконтроля придется начинать с нуля. Поданные в начале года в парламент о нем законопроекты, спустя несколько месяцев жесткой критики, все же отправились на доработку, сообщил народный депутат Муса Магомедов.

"Комитет по вопросам экологической политики и природопользования, по итогам заседания 9 сентября, даже решил создать рабочую группу в составе представителей общественности, бизнеса и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, которая бы качественно доработала законопроект №3091. Альтернативный №3091-1 – отклонили. Законопроект №3417 «Об основах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды» решили попробовать интегрировать в №3091", - рассказал он.

"Одним словом, почти год работы законотворцев полетел псу под хвост. Вот как бывает, когда пишешь закон под конкретные запросы государственного органа с неограниченными коррупционными аппетитами. И при этом игнорируешь реальность, в которой присутствуют здравое мышление и права других участников процесса", - добавил политик.

М.Магомедов отметил, что Государственная экологическая инспекция оказалась единственным стэйкхолдером, который после анализа всех трех законопроектов, их поддержал. В то время как Главное научно-экспертное управление ВРУ наработало по законопроекту 16 страниц общих замечаний, в целом назвав документ требующим существенной доработки, громоздким и сложным для восприятия.

Также и экологи констатировали, что в таком виде закон о госэкоконтроле ничего не поменяет в текущей экологической ситуации, более того – усугубит ее из-за чрезмерной декларативности и отсутствия эффективных механизмов контроля, отметил нардеп.

"Бизнес же, памятуя "особенности" работы старого органа, видит между строк нового законопроекта коррупционные риски, которые в итоге породят монстра на рынке надзора. Остается надеяться, что авторы законопроекта во время его доработки (лучше бы – полного обновления) сконцентрируются на реальной защите природы вместо попыток замаскировать старые схемы в новых законах", - подытожил М.Магомедов.

МинПром

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