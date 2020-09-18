Северный поток-2 будет достроен – Новак Газопровод "Северный поток 2" будет достроен и обеспечит конкурентоспособные поставки газа в Европу, уверен министр энергетики РФ Александр Новак.



"Я уверен, что газ - очень перспективный вид энергии, ресурс, с которого вырабатывается энергия, это высокоэкологичное топливо. И сегодня во всем мире спрос на газ растет. Несмотря на то падение спроса, которое было во II квартале, сегодня спрос восстанавливается, и цены восстанавливаются значительно на газ", - сказал министр в интервью на телеканале" Россия1".



"Газ будет основным источником в балансе энергопотребления. И для европейских стран он очень важен. Сегодня в проекте реализации "Северного потока 2" участвуют более 100 компаний из 12 стран. Проект высокой степени готовности. И, конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед. И можно будет гарантированно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован", - резюмировал он.



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