Outokumpu заказала в Германии проект завода по изготовлению метпорошков Германская компания SMS group получила от финской Outokumpu первый в своей истории заказ на строительство завода по изготовлению металлических порошков.



В соответствии с контрактом, SMS построит предприятие, которое будет затем находиться в ее собственности. Компания Outokumpu будет управлять предприятием и платить SMS за использование его мощностей на пропорциональной основе.



Как заявил Тобиас Бруне, возглавляющий в SMS направление аддитивных технологий и порошковой металлургии, такой принцип работы позволит обеим компаниям сконцентрироваться на своих основных компетенциях.



Мощность завода составит 330 тонн в год. Оно будет выпускать порошки из нержавеющей стали, других специальных марок стали, жаропрочных никелевых сплавов, кобальт-хромовых и других сплавов.



О месте расположения нового предприятия пока не сообщается. Но ожидается, что оно будет введено в эксплуатацию в начале 2022 г.



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