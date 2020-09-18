Outokumpu заказала в Германии проект завода по изготовлению метпорошков

Германская компания SMS group получила от финской Outokumpu первый в своей истории заказ на строительство завода по изготовлению металлических порошков.
В соответствии с контрактом, SMS построит предприятие, которое будет затем находиться в ее собственности. Компания Outokumpu будет управлять предприятием и платить SMS за использование его мощностей на пропорциональной основе.
Как заявил Тобиас Бруне, возглавляющий в SMS направление аддитивных технологий и порошковой металлургии, такой принцип работы позволит обеим компаниям сконцентрироваться на своих основных компетенциях.
Мощность завода составит 330 тонн в год. Оно будет выпускать порошки из нержавеющей стали, других специальных марок стали, жаропрочных никелевых сплавов, кобальт-хромовых и других сплавов.
О месте расположения нового предприятия пока не сообщается. Но ожидается, что оно будет введено в эксплуатацию в начале 2022 г.